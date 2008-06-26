Каждый день из Киева вывозят более 100 тонн хлеба

Сегодня в Киеве существует проблема вывоза хлеба из столицы в регионы, когда региональные перекупщики получают прибыль из-за разницы цен. При этом каждый день из столицы вывозят более 100 тонн хлеба.

Об этом сообщил во время пресс-конференции в УНИАН генеральный директор ОАО «Хлеб Киева» Игорь МАЗУРИК.

По его словам, в нормальных рыночных условиях нет ничего плохого в том, что хлеб вывозят из столицы и продают на местах. «Но для нас сегодня абсолютно невыгодно, чтобы хлеб вывозился из столицы, чтобы региональные предприниматели, которые вывозят более 100 тонн хлеба в сутки, получали прибыль, а мы - убыток. Мы рады, что наш хлеб популярен в регионах, но нам нужна реальная, экономически обоснованная цена на него», - подчеркнул И.МАЗУРИК.

Он сказал, что в Киеве сложилась очень драматическая ситуация с хлебом. Предприятия «Киевхлеб» и «Киевмлын» находятся на грани остановки.

По словам И.МАЗУРИКА, экономическая ситуация в стране приводит к тому, что хлебопроизводственая отрасль находится на грани остановки, ведь в условиях галопирующей инфляции, подорожания составляющих производства хлеба, его цена остается неизменной.

Как известно, на сегодняшний день цены на хлеб в Киеве ниже, чем средние цены по Украине.