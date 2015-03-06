В Крыму осталось имущество ВМС Украины на 1,5 миллиарда гривень - Тымчук

Как сообщил депутат ВР Дмитрий Тымчук, это следует из ответов Генштаба на его запросы.

Также Тымчук написал, что до того момента, как в июне 2014 года Россия в одностороннем порядке прекратила все переговоры по возвращению вооружений, техники и имущества ВМС Украины, из Крыма успели вывести:

Читайте такжеУкраина потеряла контроль над территорией, площадь которой равнозначна Швейцарии - эксперт- боевые корабли – 3 ед.;

- суда обеспечения – 32 ед.;

- автомобильная, бронетанковая и специальная техника – 1438 ед.;

- летательных аппаратов (самолеты и вертолеты) – 24 ед.

В Крыму осталось:

- боевые корабли и катера – 11 ед.;

- суда и катера обеспечения – 6 ед.;

- автомобильная, бронетанковая и специальная техника – 2363 ед.;

- летательных аппаратов – 3 ед.

- береговых противокорабельных комплексов – 6 ед.

По словам Тымчука, по другим номенклатурам и военному имуществу, оставшимся в Крыму, на данный момент оценки стоимости нет (ведется составление инвентаризационных списков).