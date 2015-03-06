В Крыму осталось имущество ВМС Украины на 1,5 миллиарда гривень - Тымчук
Стоимость материальных активов ВМС Украины, которые остались в Крыму и Севастополе, в плане морских номенклатур вооружений командования ВМС и центральных органов обеспечения (по оперативному учету командования ВМС) составила 1 млрд 495 млн грн.
Как сообщил депутат ВР Дмитрий Тымчук, это следует из ответов Генштаба на его запросы.
Также Тымчук написал, что до того момента, как в июне 2014 года Россия в одностороннем порядке прекратила все переговоры по возвращению вооружений, техники и имущества ВМС Украины, из Крыма успели вывести:
Читайте такжеУкраина потеряла контроль над территорией, площадь которой равнозначна Швейцарии - эксперт- боевые корабли – 3 ед.;
- суда обеспечения – 32 ед.;
- автомобильная, бронетанковая и специальная техника – 1438 ед.;
- летательных аппаратов (самолеты и вертолеты) – 24 ед.
В Крыму осталось:
- боевые корабли и катера – 11 ед.;
- суда и катера обеспечения – 6 ед.;
- автомобильная, бронетанковая и специальная техника – 2363 ед.;
- летательных аппаратов – 3 ед.
- береговых противокорабельных комплексов – 6 ед.
По словам Тымчука, по другим номенклатурам и военному имуществу, оставшимся в Крыму, на данный момент оценки стоимости нет (ведется составление инвентаризационных списков).