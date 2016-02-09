Появились подробности ужасных условий содержания бойцов 53-й бригады в Широком Лане (фото, видео)

Соответствующую информацию и рассказ одного из бойцов на своей странице в Facebook опубликовал журналист Дмитрий Гнап.

По словам бойца, на полигоне нет питьевой воды, еды, электричества, дров, "и вряд ли будут", невозможно постирать одежду. Также боец отмечает, что врачи ничего не лечат, а попасть в госпиталь является проблемой.

"Комбриг грозит за любую неповиновение разведкой. Открыто говорит, что отдал приказ ломать челюсть. Многих избили, забрали военные билеты, паспорта, карточки, деньги", - сообщает один из бойцов бригады.

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При этом, подать рапорт также не представляется возможным, поскольку "их рвут при тебе". "Комбат кричит - звоните куда хотите, мне все равно, я на дембель", - говорится в сообщении.

Хочете подивитись, чому вчора взбунтувались солдати 53-ї бригади? Нижче кілька фотографій з полігона на Широкому Лані. А... Posted by Дмитро Гнап on Monday, February 8, 2016

Вместе с тем, в начале февраля вышел репортаж Слідство.Інфо, посвященный пребыванию этой 53-й бригады на полигоне в Черкасском (Днепропетровская обл.).

Отмечается, что условия там были ужасные: в палатках вода по икры, дров нет, еды нет, волонтерская помощь разворована. Уже на следующий день командование бригады позвонило, извинилось и сказало, что бойцов переводят на другой полигон - Широкий Лан, убеждая при этом, что там "нормальный полигон".

Однако бойцы говорят, что условия на новом полигоне такие же ужасные.

"Эти проблемы возникали что на полигоне в Черкасском, что здесь на полигоне. Если мы и дальше будем молчать, дальше будет продолжаться то же самое", - отмечают военные.

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Кроме этого бойцы сообщили, что им не выплачивают заработную плату в полной мере, а комбат открыто говорит, что будет снимать премию "за что угодно". "Я в этом месяце получил 1147 гривен. Зашел спросить, почему так - говорят вышла ошибка. На вопрос, как вернуть деньги отвечают, что тебе никто их не вернет. У меня сняли 8 тысяч, ни за что. У нас есть люди, которые получили по 395 гривен зарплаты", - говорят бойцы 53-й бригады.

Также они отмечают, что технику в основном ремонтируют за свои деньги.

"Питьевой воды до сих пор нет, топили снег", - утверждают военные.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля 46 бойцов 53-й отдельной механизированной бригады, которые находятся на полигоне Широкий Лан, днем отправились пешком в Николаев, чтобы пожаловаться военному прокурору на свое нечеловеческое существование. Военные неоднократно обращались по этому поводу, однако надлежащей реакции не было, в связи с чем они приняли решение отправиться в прокуратуру.