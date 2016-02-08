В Генштабе отреагировали на проверку боеготовности войск РФ у границы с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко после встречи с военными атташе аккредитованных в Украине дипломатических представительств сегодня в Киеве.

«Действительно, сегодня у нас была информация о том, что утром сегодня был приведен ряд частей 4-й армии военно-космических сил РФ в высшую степень боевой готовности. В то же время был приведен (в высшую степень боевой готовности - УНИАН) ряд частей сухопутных войск и Черноморского флота», - заявил Муженко.

Читайте такжеВ Украине могут пройти совместные учения Нацгвардии и Жандармерии Турции

«Ми соответственно отреагировали, но проверка боевой готовности, как заявляют россияне, связана с подготовкой к учениям, которые планируются на лето текущего года. Хотя это не снимает с нас соответствующего реагирования на те угрозы, которые могут возникнуть, в том числе с соответствующими возможными проверками боевой готовности российских войск, находящихся у восточных или вблизи восточных границ Украины», - добавил Муженко.

Читайте также"ЛитПолУкрбриг" начала первые совместные учения - Минобороны

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин 8 февраля поручил провести внезапную проверку боевой готовности российских войск у границ с Украиной, Южный военный округ приведен в полную боевую готовность.