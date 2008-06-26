Спасенного от пиратов украинца привезли в нигерийский порт

Освобожденный 25 июня 2008 г. из пиратского плена гражданин Украины в сопровождении представителей Государственной службы безопасности Нигерии перевезен в город Порт-Харкорт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на Посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия.

По данным МИД, в личной беседе с представителями дипломатического учреждения освобожденный гражданин Украины сообщил, что состояние его здоровья позволяет вернуться на Родину. От медицинской помощи в Нигерии он отказался.

Жена моряка поставлена в известность об освобождении ее мужа.

Посольство будет поддерживать контакты со спасенным, его женой и компанией-работодателем до прибытия освобожденного моряка в Украину.

Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, украинец был членом экипажа судна американской компании „Chevron”, которое в Нигерии захватили пираты еще 13 мая, требуя выкуп в 250 тыс. долларов. Всего было захвачено 11 членов команды.