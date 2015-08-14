Сотрудник ФСБ ударил свидетеля по делу Сенцова-Кольченко Геннадия Афанасьева - адвокат

Об этом на своей странице в Facebook рассказал его адвокат Александр Попков.

Адвокат отмечает, что после того, как Афансьев отказался отвечать на вопросы оперативника ФСБ, тот разозлился и сильно ударил сзади по голени.

"В среду 12 августа я посетил в СИЗО-1 г.Ростова-на-Дону Геннадия Афанасьева, осужденного по делу Олега Сенцова. Он рассказал, что 06 августа к нему в СИЗО ФСБ приходил всё тот же оперативник ФСБ, который навещал его в Северо-Кавказском окружном военном суде. Требовал признаться, кто его заставил отказаться от показаний на Сенцова. Гена с ним не разговаривал, читал про себя молитвы. Оперативник разозлился и сильно ударил сзади по голени", - говорится в сообщении.

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"Я обратился в Общественную Наблюдательную комиссию Ростовской области. Юрий Блохин и Олег Поликарпов откликнулись на мою просьбу. Сегодня они посетили Афанасьева, зафиксировали на фото уже исчезающую гематому. Кроме того, медики СИЗО-1 подтвердили диагноз своей справкой и направили документы в Следственный Комитет", - заявил адвокат.

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Ранее УНИАН сообщал, что один из ключевых свидетелей обвинения в деле украинского режиссера Олега Сенцова Геннадий Афанасьев отказался давать показания против него и заявил, что ранее свидетельствовал под давлением.

Перед этим, свидетель обвинения Алексей Чирний, так же как Геннадий Афанасьев признавший свою вину и осужденный на 7 лет в колонии строгого режима, отказался давать дополнительные показания и лишь подтвердил все предыдущие свои показания.

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Также отмечается, что на днях Геннадий Афанасьев был этапирован из Ростова-на-Дону.