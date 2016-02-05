Суды на Киевщине ремонтирует фирма, владелец которой поставляет российским военным средства спецсвязи - СМИ

Речь идет не только о частном секторе, но и даже государственные «Роснефть» или «Сбербанк», чьи заправки и банковские филиалы спокойно работают и сегодня. На украинских государственных закупках даже умудряются зарабатывать представители российской оборонки, сообщается в расследовании Следствие.Инфо.

В частности, полгода назад государственная судебная администрация в Киевской области заказала ремонт районных судов - в Белой Церкви, Ирпене, Василькове, Фастове, Вышгороде и еще семи городах Киевщины.

Из всех подрядчиков судебной администрации больше всего средств досталось Обществу с ограниченной ответственностью «Ліспром». Из тринадцати миллионов гривен предприятие получило четверть бюджета - три с половиной миллиона. Еще около двух миллионов ему перечислили за ремонт судов в подконтрольных Украине районах Донетчины.

Фирму «Ліспром» было создано в Донецке, но недавно перерегистрировано в Киеве. Хотя по месту регистрации о ней никто не слышал. Из трех контактных телефонов фирмы два – донецкие – не отвечают. По третьему же удалось дозвониться, однако общаться там не захотели.

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Руководитель Государственной судебной администрации Киевской области Назир Бадахов, который лично выбирает исполнителей ремонтных работ, своего крупного подрядчика не помнит.

"У нас действующих договоров, всего хозяйства - около 400. И всех я не знаю, и не хочу знать. Я хочу результат. Результат есть, и я вам больше скажу, я дальше хочу, чтобы эти люди работали", - сказал Бадахов.

Сообщается, что среди владельцев «Леспрома» есть гражданин Российской Федерации Савелий Маркович Житомирский, который контролирует свою долю «Ліспром» через кипрскую компанию «Гленорд».

При этом, как оказалось, Савелий Житомирский управляет также несколькими крупными оборонными предприятиями в российском Санкт-Петербурге. В частности, корпорацией «ТИРА» и Российским институтом мощного радиостроения. Эти предприятия выпускают системы специальной связи.

"Основными нашими заказчиками являются Министерство обороны, военно-морской флот, спецслужбы", - отмечает Житомирский.

Поблагодарить за работу Савелия Житомирского приезжал лично экс-спикер российской Госдумы, а ныне представитель Путина в Минской переговорной группе - Борис Грызлов.

В телефонном разговоре с журналистами «Громадського» Савелий Житомирский не смог объяснить, чем занимается компания «Ліспром», при этом подтвердил, что кипрская «Гленорд» принадлежит ему.

Другой владелец компании «Ліспром» - дончанин Владислав Олейник. Он директор ряда предприятий, подконтрольных депутату Донецкого городского совета, регионалу Александру Адамову.

В Донецке Адамов-младший занимался строительным бизнесом, и как депутат прославился несколькими скандальными инициативами: от запрета концерта Элтона Джона до лишения званий Героя Украины Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Тем не менее, после начала войны на Донбассе Александр Адамов перебрался в Киев. После этого связаная с Адамовым фирма «Ліспром» начинает получать кучу заказов в судебной сфере от другого давнего знакомого – председателя Государственной судебной администрации в Киевской области Назира Бадахова.

Как выяснили журналисты, мать Александра Адамова - Галина, является родной сестрой Савелия Житомирского.

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В разговоре с журналистами Александр Адамов сообщил, что продал свой бизнес, который был преимущественно в Донецке, Житомирскому. А чем занимается компания в настоящее время - его не очень интересует.

Если Александр Адамов говорит правду, то подконтрольные ему украинские компании, в том числе «Ліспром», что ремонтирует суды на Киевщине, теперь единолично контролирует его влиятельный российский родственник – Савелий Житомирский.