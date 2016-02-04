Аннексия Россией Крыма привела к ухудшению ситуации с правами человека на полуострове - еврокомиссар

Об этом заявила европейский комиссар по вопросам региональной политики Корина Крету, выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

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Крету напомнила, что Европейский Союз не признает аннексию Крыма, которая «серьезно и негативно повлияла на ситуацию в сфере прав человека».

По ее словам, ситуация на полуострове характеризуется «систематическим нарушением фундаментальных прав человека и основных свобод». «Введение российского законодательства и гражданства создало ситуацию законодательной неуверенности и дискриминации. Сообщество крымских татар и те люди, которые поддерживают территориальную целостность Украины, платят большую цену за мнения, которые они высказывают», - констатировала Крету.

Также еврокомиссар напомнила, что не были разрешены публичные мероприятия в Симферополе ко дню памяти жертв депортации, закрыты крымскотатарские средства массовой информации, а активисты подвергаются преследованиям.

«Случаи исчезновения и убийств молодых крымских татар не расследуются должным образом», - подчеркнула Крету.

Кроме того, она вновь напомнила об «обеспокоенности ЕС» относительно ситуации с Олегом Сенцовым и Александром Кольченко. «Их дело, за которым наблюдает ЕС, нарушает международное законодательство и элементарные стандарты правосудия. ЕС продолжает требовать (от России) их немедленного освобождения и безопасного возвращения в Украину», - подчеркнула Крету.

Еврокомиссар призвала «к полному и свободному доступу международных организаций в сфере прав человека на территорию Украины, включая Крым и Севастополь».

«Мы надеемся, что миссия Совета Европы, которая состоялась на прошлой неделе, проложит путь к улучшению ситуации в сфере прав человека на Крымском полуострове», - сказала Крету.