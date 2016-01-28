Украина инициировала обсуждение в СБ ООН высказываний президента России по Донбассу
Украинская делегация инициировала обсуждение в Совете Безопасности ООН недавних высказываний президента России Владимира Путина относительно Донбасса, которые ставят под сомнение границы Украины.
Об этом сообщается на сайте представительства Украины при ООН.
"В ходе обсуждений представитель Украины Владимир Ельченко заявил о недопустимости попыток высшего руководства России переписать историю, подвергая сомнению территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость Украины", - говорится в сообщении.
Украинская делегация подчеркнула, что высказывания Путина нарушают ряд основополагающих международных документов, в частности Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975г.
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Также, Украина привлекла внимание членов Совета Безопасности ООН к тому, что подобные высказывания поступают от главы государства, которое является одним из подписантов Будапештского меморандума относительно гарантирования безопасности Украины. Однако, Россия нарушает свои обязательства по Меморандуму, продолжая незаконную оккупацию АР Крым и г.Севастополь, и беспрецедентную военную агрессию на Донбассе.
"Украинская делегация заявила, что Украина рассматривает высказывания Путина как неприемлемые и требует от российского руководства прекратить враждебную риторику и агрессивные действия против украинского народа", - говорится в сообщении.
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В связи с этим представитель Украины возобновил призыв к всем сторонам Будапештского меморандума, включая РФ, безотлагательно провести консультации относительно откровенных посягательств на существующие границы Украины, как это и предусмотрено статьей 6 Меморандума.
Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин заявил, что граница между РФ и Украиной в советские годы проведена «произвольно» и «необоснованно», а включение Донбасса в состав Украины назвал «бредом».