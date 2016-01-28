Украина инициировала обсуждение в СБ ООН высказываний президента России по Донбассу

Об этом сообщается на сайте представительства Украины при ООН.

"В ходе обсуждений представитель Украины Владимир Ельченко заявил о недопустимости попыток высшего руководства России переписать историю, подвергая сомнению территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость Украины", - говорится в сообщении.

Украинская делегация подчеркнула, что высказывания Путина нарушают ряд основополагающих международных документов, в частности Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975г.

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Также, Украина привлекла внимание членов Совета Безопасности ООН к тому, что подобные высказывания поступают от главы государства, которое является одним из подписантов Будапештского меморандума относительно гарантирования безопасности Украины. Однако, Россия нарушает свои обязательства по Меморандуму, продолжая незаконную оккупацию АР Крым и г.Севастополь, и беспрецедентную военную агрессию на Донбассе.

"Украинская делегация заявила, что Украина рассматривает высказывания Путина как неприемлемые и требует от российского руководства прекратить враждебную риторику и агрессивные действия против украинского народа", - говорится в сообщении.

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В связи с этим представитель Украины возобновил призыв к всем сторонам Будапештского меморандума, включая РФ, безотлагательно провести консультации относительно откровенных посягательств на существующие границы Украины, как это и предусмотрено статьей 6 Меморандума.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин заявил, что граница между РФ и Украиной в советские годы проведена «произвольно» и «необоснованно», а включение Донбасса в состав Украины назвал «бредом».