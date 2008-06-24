На Крещатике горит здание ГУ градостроительства КГГА (дополненная)

Горит здание Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды Киевской городской государственной администрации, расположенное по адресу Крещатик, 32.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-аташе Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды Марина ЗАБЕЛЬСКАЯ, по состоянию на 17.50 пожарные завершают тушение пожара. Люди из здания эвакуированы.

По ее данным, пожар мог возникнуть из-за возгорания электропроводки в подвале здания.

М.ЗАБЕЛЬСКАЯ добавила, что оценить масштабы пожара пока невозможно из-за ограничения доступа к зданию.