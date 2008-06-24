На Крещатике горит здание ГУ градостроительства КГГА (дополненная)
18:04, 24 июня 2008Общество
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Оценить масштаб пожара пока невозможно
Горит здание Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды Киевской городской государственной администрации, расположенное по адресу Крещатик, 32.
Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-аташе Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды Марина ЗАБЕЛЬСКАЯ, по состоянию на 17.50 пожарные завершают тушение пожара. Люди из здания эвакуированы.
По ее данным, пожар мог возникнуть из-за возгорания электропроводки в подвале здания.
М.ЗАБЕЛЬСКАЯ добавила, что оценить масштабы пожара пока невозможно из-за ограничения доступа к зданию.
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