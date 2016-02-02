В Харькове почтили память лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко (фото, видео)
21:35, 02 февраля 2016Общество
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В Харькове около 150 человек почтили память погибшего год назад в автокатастрофе лидера группы “Скрябин” Андрея Кузьменко.
Участники памятного вечера поют самые известные песни группы “Скрябин” / соцсети
Как передает корреспондент УНИАН, люди, несмотря на ливень, собрались у подножия памятника независимости Украины на Площади Конституции.
Участники памятного мероприятия из зажженных лампадок выложили на подножии монумента имя “Кузьма”.
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Участники памятного вечера поют самые известные песни группы “Скрябин”.
В Харькове около 150 человек почтили память "Скрябина" / соцсети
По словам организаторов мероприятия, подобные мероприятия проходят сегодня, 2 февраля, по всей территории Украины. Их целью является чествование памяти музыканта.
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