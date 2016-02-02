В Харькове почтили память лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, люди, несмотря на ливень, собрались у подножия памятника независимости Украины на Площади Конституции.

Участники памятного мероприятия из зажженных лампадок выложили на подножии монумента имя “Кузьма”.

Читайте такжеФанаты Кузьмы "Скрябина" показали клип из архивных фото и видео певца (видео)

Участники памятного вечера поют самые известные песни группы “Скрябин”.

По словам организаторов мероприятия, подобные мероприятия проходят сегодня, 2 февраля, по всей территории Украины. Их целью является чествование памяти музыканта.