Фанаты Кузьмы "Скрябина" показали клип из архивных фото и видео певца (видео)
13:40, 21 января 2016Общество
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Поклонники Андрея Кузьменко "Кузьмы", лидера группы "Скрябин", который погиб в прошлом году в трагическом ДТП, сняли видео на композицию "Конец фильма".
Поклонники создали видео в память о "Кузьме" / Facebook.com/skryabinofficial
Соответствующую видеозапись фанаты музыканта разместили на канале Андрея Кузьменко в YouTube.
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Ролик длится 4 минуты, в нем поклонники собрали архивные фото и ролики с выступлениями "Кузьмы". Также в клипе можно увидеть фрагменты с концертов, репетиций, интервью и съемок с музыкантом.
Напомним, лидер группы "Скрябин", известный под псевдонимом "Кузьма", погиб 2 февраля в ДТП возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области. МВД назвало виновником трагедии самого певца: тот выехал на своем внедорожнике на встречную полосу и врезался в грузовик.
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