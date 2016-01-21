Фанаты Кузьмы "Скрябина" показали клип из архивных фото и видео певца (видео)

Соответствующую видеозапись фанаты музыканта разместили на канале Андрея Кузьменко в YouTube.

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Ролик длится 4 минуты, в нем поклонники собрали архивные фото и ролики с выступлениями "Кузьмы". Также в клипе можно увидеть фрагменты с концертов, репетиций, интервью и съемок с музыкантом.

Напомним, лидер группы "Скрябин", известный под псевдонимом "Кузьма", погиб 2 февраля в ДТП возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области. МВД назвало виновником трагедии самого певца: тот выехал на своем внедорожнике на встречную полосу и врезался в грузовик.