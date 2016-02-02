Количество жертв ДТП в Харькове с участием "скорой" увеличилось до 4 человек
На месте происшествия погибли водитель и медсестра, в больнице в результате полученных травм скончались 4-летний ребенок и фельдшер.
В Харькове количество погибших в результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля скорой помощи увеличилось до 4 человек.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области.
По данным полиции, на месте происшествия погибли водитель и медсестра, в больнице в результате полученных травм скончались 4-летний ребенок и фельдшер, которые на момент столкновения также находились в автомобиле «скорой помощи».
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В настоящее время экстренная медицинская помощь предоставляется матери погибшего ребенка и водителю автобуса.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.
Следствие продолжается.