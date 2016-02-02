СМИ: В центре Донецка 15 вооруженных людей ограбили супермаркет, огнестрельное ранение получил охранник

Об этом сообщает сайт 62.ua.

«Нападение совершено группой предположительно из 15 человек с часу до двух часов ночи. Они были одеты в камуфляжную форму, хорошо вооружены, с радиостанциями и полностью экипированы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «по предварительным данным, похищено 15-20 млн. рублей (5-10 млн грн)».

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«Кто причастен к разбойному нападению - пока неизвестно. Но это были явно специалисты с соответствующей подготовкой. Они знали расположение всех кабинетов. Предположительно, навел кто-то из сотрудников», - рассказал источник.

В результате разбойного нападения огнестрельное ранение получил охранник. На данный момент он прооперирован в областной травматологии.