СМИ: В центре Донецка 15 вооруженных людей ограбили супермаркет, огнестрельное ранение получил охранник
Сегодня во временно оккупированном Донецке совершено разбойное нападение на центральный офис сети супермаркетов «Амстор», расположенный по бул. Шевченко, 41б.
Об этом сообщает сайт 62.ua.
«Нападение совершено группой предположительно из 15 человек с часу до двух часов ночи. Они были одеты в камуфляжную форму, хорошо вооружены, с радиостанциями и полностью экипированы», - говорится в сообщении.
Отмечается, что «по предварительным данным, похищено 15-20 млн. рублей (5-10 млн грн)».
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«Кто причастен к разбойному нападению - пока неизвестно. Но это были явно специалисты с соответствующей подготовкой. Они знали расположение всех кабинетов. Предположительно, навел кто-то из сотрудников», - рассказал источник.
В результате разбойного нападения огнестрельное ранение получил охранник. На данный момент он прооперирован в областной травматологии.