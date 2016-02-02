За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военнослужащих
12:48, 02 февраля 2016Война
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На протяжении прошедших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военнослужащих нет, двое получили ранения.
Двое украинских военных получили ранения / Фото УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНИАН.
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Как сообщал УНИАН, пророссийские бандформирования продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 56 обстрелов нашей линии обороны из разных видов оружия.
Напомним, за предыдущие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб и не был ранен.
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