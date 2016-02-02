На Одесчине количество умерших от осложнений свиного гриппа увеличилось до 34 человек
В Украине с начала эпидемического сезона по состоянию 2 февраля от гриппа умерли 176 человек.
В Одесском регионе количество умерших от осложнений, вызванных пандемическим гриппом A(H1N1), увеличилось до 34 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ситуационного центра по гриппу, созданного при департаменте здравоохранения и социальной защиты Одесской областной государственной администрации, по официальным данным, по состоянию на 2 февраля, в регионе от вышеназванного заболевания умер 34 человека, из которых 11 – в районах области, остальные 23 – в Одессе.
Как отметили в пресс-службе, с 1 февраля в Одесском регионе ОРВИ, гриппом, воспалением легких заболели 2630 человек, за последние сутки госпитализирован 101 человек.
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В то же время, как отметили в ОГА, в регионе уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 40,7%.
Как сообщал УНИАН, с 1 февраля в школах Одессы снят карантин, который был введен с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Главная особенность нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации в Одессе и области состоит в увеличении количества осложнений в виде пневмонии среди заболевших гриппом А(H1N1). Создан Ситуационный центр быстрого реагирования при ОГА.
В Украине с начала эпидемического сезона по состоянию 2 февраля от гриппа умерли 176 человек.
В Одесской области зарегистрировано наибольшее количество летальных случаев.