На Одесчине количество умерших от осложнений свиного гриппа увеличилось до 34 человек

В Одесском регионе количество умерших от осложнений, вызванных пандемическим гриппом A(H1N1), увеличилось до 34 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ситуационного центра по гриппу, созданного при департаменте здравоохранения и социальной защиты Одесской областной государственной администрации, по официальным данным, по состоянию на 2 февраля, в регионе от вышеназванного заболевания умер 34 человека, из которых 11 – в районах области, остальные 23 – в Одессе.

Как отметили в пресс-службе, с 1 февраля в Одесском регионе ОРВИ, гриппом, воспалением легких заболели 2630 человек, за последние сутки госпитализирован 101 человек.

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В то же время, как отметили в ОГА, в регионе уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 40,7%.

Как сообщал УНИАН, с 1 февраля в школах Одессы снят карантин, который был введен с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Главная особенность нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации в Одессе и области состоит в увеличении количества осложнений в виде пневмонии среди заболевших гриппом А(H1N1). Создан Ситуационный центр быстрого реагирования при ОГА.

В Украине с начала эпидемического сезона по состоянию 2 февраля от гриппа умерли 176 человек.

В Одесской области зарегистрировано наибольшее количество летальных случаев.