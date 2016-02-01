В Житомирской области с начала года от гриппа и осложнений умерли 4 человека

Как сообщила УНИАН руководитель департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Житомирской областной государственной администрации Ольга Григорьева, по состоянию на 1 февраля в регионе от свиного гриппа (A/H1N1) умерли 2 человека: 1 человек - в Бердичеве и еще один человек - в Житомире.

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Также в Житомирской области в этом году от осложнений гриппа умерли 2 человека.

Вместе с тем, в области сейчас наблюдается снижение количества обращений в амбулаторные учреждения. Так, по оперативным данным государственной санитарно-эпидемиологической службы в Житомирской области, на 4-й неделе 2016 года в регионе отмечалось снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7,9%, по сравнению с предыдущей неделей, количество заболевших лиц составило 13 тыс. 414 человек.

Всего в области сейчас показатели заболеваемости превышают эпидпорог на 6%. Среди зарегистрированных больных 46,3% – дети до 17 лет. Госпитализировано 928 человек, из них 560 детей.

Превышение показателя эпидемического порога зарегистрировано в 17 районах области. В связи с этим, решением местных органов власти указанных районов в настоящее время приостановлен учебный процесс в 503 школах и 142 детских дошкольных учреждениях.

По результатам лабораторных исследований материала больных установлено, что с начала эпидсезона в Житомирской области в 33 случаях выявлен положительный результат пандемического вируса гриппа А(H1N1), однако в большинстве случаев превалируют аденовирусы (41,8%), вирусы парагриппа (31,3%) и респираторно-синцитиальные вирусы (16,4%).

Как сообщал УНИАН, с 14 января во внешкольных заведениях Житомира с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ введен карантин. Распоряжением Житомирского городского председателя Сергея Сухомлина до 6 февраля из-за гриппа в Житомире были продлены каникулы для школьников.

В Бердичеве две недели назад был зафиксирован смертельный случай, вызванный заболеванием свиным гриппом.