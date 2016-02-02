СБУ задержала агентов иностранных спецслужб, которые собирали информацию о военных в районе АТО (видео)

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленники собирали информацию с ограниченным доступом и передавали ее на неподконтрольную украинской стороне территорию.

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"На пункте пропуска въезда-выезда «Марьинка» правоохранители задержали связного, который пытался переправить на временно оккупированные территории материалы со сведениями о руководящем составе подразделений Вооруженных сил и Национальной полиции, а также данные о военнослужащих, которые проходят службу в районе АТО. Для этого житель Днепропетровщины оборудовал в своем автомобиле специальную тайник. Секретные материалы передал связному действующий сотрудник Национальной полиции в Донецкой области. Сотрудники СБ Украины совместно со службой внутренней безопасности НП задержали злоумышленника на рабочем месте", - говорится в сообщении.

Оба шпиона уже признали свою вину. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным объявлено о подозрении. Продолжаются следственные действия.