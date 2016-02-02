В Кировоградской области эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 61,5%

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Государственной санэпидслужбы в Кировоградской области, всего за неделю за медицинской помощью обратились 9244 жителя области, из них 5536 взрослых (60%) и 3708 детей (40%).

В больницы области госпитализирован 761 больной, из них детей – 435 (57%). По результатам исследований вирусологической лаборатории, среди обследованных больных за неделю у 23 выявлены антигены вируса гриппа типа А, у 3 больных – вируса парагриппа. Высокие уровни заболеваемости и превышение эпидпорогов зарегистрированы в 4 городах: Кировоград, Александрия, Знаменка, Светловодск, а также в 15 районах области.

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СЭС рекомендует на всех территориях, где превышен эпидпорог, ввести ограничение массовых мероприятий и усилить меры профилактики в учреждениях социальной и сферы обслуживания, а также приостановить учебный процесс в школах до 5 февраля.

Как сообщал УНИАН, в Кировоградской области уже были зафиксированы четыре смерти от осложнений гриппа.