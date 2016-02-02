В Украине количество умерших от гриппа возросло до 176 человек - Минздрав

Об этом сообщил сегодня заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец, передает корреспондент УНИАН. "С начала эпидемического сезона, по оперативным данным, зарегистрировано 176 лабораторно подтвержденных летальных случаев от гриппа, из них 2 детей до 17 лет и один летальный случай среди беременных. Идентифицированы как вирус гриппа А нетипичный - 22, вирус гриппа типа В-2 и вирус гриппа Н1N1 (pdm09) - 152 случая", - сказал Игорь Перегинец.

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По его словам, наибольшее количество летальных случаев зарегистрировано в Одесской области - 34, Винницкой - 13, Запорожской - 12, Ривненской области - 11 и Киеве - 11.

"За медицинской помощью своевременно обратилась лишь треть умерших. Проведенный анализ летальных случаев показал, что все умершие не имели прививок против гриппа. С начала эпидемического сезона вакцинировано от гриппа 0,32% общего количества населения, из них дети до 17 лет - 21%", - отметил заместитель министра.