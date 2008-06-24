В Украине снова объявлено штормовое предупреждение

На сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометеорологическом центре, ночью 24 июня в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ожидаются очень сильные дожди, шквалы 19-24м/с, местами 25-30 м/с, местами крупный град.

На реках Закарпатской области 24-25 июня ожидается увеличение интенсивности подъемов уровней воды на 0,5-1 м, на Тисе и нижних течениях Боржавы – на 2 м. В горных районах ожидается значительный склонный и местный сток, возможно формирование селей.