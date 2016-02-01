Пожар в ужгородском универмаге "Украина" расследует полиция

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Согласно сообщению, Ужгородской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее имущественный ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины) во время пожара в универмаге «Украина».

«Начато указанное уголовное производство следственным отделом Ужгородского отдела полиции ГУНП в Закарпатской области», - сказано в сообщении.

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Как сообщил первый заместитель руководителя Ужгородской местной прокуратуры Иван Савко, в результате пожара ущерб жизни и здоровью граждан не причинен, однако причинен значительный материальный ущерб, размер которого сейчас устанавливается.

«В настоящее время ликвидация пожара завершена, проведен внешний осмотр помещения магазина, устанавливаются арендаторы и причины возникновения пожара, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», - добавили в пресс-службе прокуратуры.