Синоптики предупреждают завтра о сильном тумане и гололедице
16:16, 01 февраля 2016Общество
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Утром и днем 2 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с.
Завтра в Украине ожидается сильный туман / Фото УНИАН
Гидрометцентр предупреждает, что ночью и утром завтра в центральной, южной и восточной частях местами туман, видимость составит 200-500 м.
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Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, утром и днем 2 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с; на дорогах страны, кроме Крыма и Приазовья, местами гололедица.
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