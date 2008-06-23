На Львов обрушился ураган: проверяют данные о жертвах

Надо Львовом пронеслась мощная буря с ливнем. По предварительными данным главного управления МЧС во Львовской области, могут быть жертвы, сообщает Обкомсо ссылкой на ICTV.

«Спасатели проверяют информацию о том, что будто бы от удара молнии погибла женщина во Львове и травмирован ребенок», – сообщил начальник пресс-центра МинЧС во Львовской области Павел Василенко.

Сильная буря с ливнем пронеслась около 30 минут назад. Ветер ломал деревья, срывал кровлю с крыш.

Некоторые районы города обесточены. Есть проблемы с мобильной связью.

Представители МинЧС обращаются с просьбой к жителями Львова и Яворивского района, который также пострадал от бури, не приближаться оборванным линиям электропередач, не ходить на прогулки в парки и скверы.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в ближайшее время сотрудники коммунальных предприятий будут перекрывать улицы, чтобы начать их уборку.

Городские власти просят жителей города некоторое время не пользоваться газом и электричеством, не выходить на улицы.