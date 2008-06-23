УБОП задержал КамАЗ с 15 тоннами джинсов

В Харьковской области задержан КамАЗ, груженный 15 тоннами контрабандных джинсов производства Сирии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, работники отдела по обслуживанию Южной железной дороги УБОП Управления МВД Украины на железнодорожном транспорте, отдела быстрого реагирования «Сокол» УБОП ГУ МВД Украины в Полтавской области и работники отдела «К» УСБУ Харьковской области задержали на украинско-российской границе вблизи пограничного поста «Плетеневка» Вовчанского района Харьковской области КамАЗ без номеров государственной регистрации при попытке пересечь государственную границу Украины вне таможенного пункта пропуска.

По материалам УБОП следственным отделом УСБУ в Харьковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.