Оккупационные власти лишили церковь Киевского патриархата помещения собора в центре Симферополя

Как передает Радио Свобода, об этом сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ Киевского патриархата Климент.

Он пояснил, что речь идет о помещении Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и Ольги в центре Симферополя.

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«По решению суда я должен выплатить полмиллиона рублей министерству имущества и земельных отношений, в течение 10 дней освободить помещение и готовиться к тому, что дальше у меня заберут это помещение. Потому что именно на этих 112 квадратных метрах расположены все коммуникации, вода, свет, тепло», – сказал владыка.

По его словам, руководство Крымской епархии УПЦ Киевского патриархата не покинет помещение Собора и продолжит борьбу за него.

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Оккупационная власть Крыма ситуацию не комментирует.

В 2014 году, после аннексии Крыма Россией «Фонд имущества» сообщил архиепископу о необходимости перезаключения договора аренды на помещение, в котором располагается Кафедральный собор Владимира и Ольги. Тогда Климент рассказывал, что неизвестные люди требовали от него 200 тысяч долларов за возможность находиться в этом здании.

Несмотря на ряд заявлений, в том числе правозащитных организаций, о притеснениях по религиозному признаку на полуострове, оккупационная власть это отрицает и утверждает, что верующие всех конфессий находятся в равных условиях.