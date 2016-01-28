СМИ: В оккупированном Крыму на экскурсиях школьникам рассказывают о "блэкауте" и "крымской весне"

Как сообщает Крым.Реалии со ссылкой на "пресс-службу" оккупационных властей, двадцать учеников 9-10 классов школы из Красногвардейского района приехали на первую в этом году экскурсию в здание так называемого парламента Крыма.

В ходе посещения "госсовета" школьникам рассказывают об "исторических решениях, которые принимались в его стенах, в том числе, в период «крымской весны».

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Кроме того, в так называемом парламенте оккупанты создали фотовыставку, "рассказывающую о жизни крымчан в условиях «блэкаута» и действия режима чрезвычайной ситуации в республике».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.