СМИ: В оккупированном Крыму на экскурсиях школьникам рассказывают о "блэкауте" и "крымской весне"
В Крыму возобновили экскурсии для школьников в здание "госсовета".
Как сообщает Крым.Реалии со ссылкой на "пресс-службу" оккупационных властей, двадцать учеников 9-10 классов школы из Красногвардейского района приехали на первую в этом году экскурсию в здание так называемого парламента Крыма.
В ходе посещения "госсовета" школьникам рассказывают об "исторических решениях, которые принимались в его стенах, в том числе, в период «крымской весны».
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Кроме того, в так называемом парламенте оккупанты создали фотовыставку, "рассказывающую о жизни крымчан в условиях «блэкаута» и действия режима чрезвычайной ситуации в республике».
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.