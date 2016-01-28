В "Борисполе" за полдня задержали двух украинцев с фальшивыми паспортами Венгрии

Как сообщает Государственная пограничная служба, один из мужчин планировал попасть в США, однако у пограничников возникли сомнения относительно законности выдачи паспортного документа Венгрии.

"В ходе опроса гражданина было выяснено, что данное "гражданство" он приобрел за денежное вознаграждение в 5000 евро на чужие установочные данные в Будапеште", - сказано в сообщении.

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Уже за несколько часов с таким же документом и такой же историей его получения задержали еще одного гражданина Украины, который для себя выбрал маршрут в Великобританию.

"Теперь псевдовенграм придется давать объяснения сотрудникам Национальной полиции", - отмечает Госпогранслужба.

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