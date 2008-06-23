В Киеве била ключом "Країна мрій" (фоторепортаж)
05:26, 23 июня 2008Общество
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Развлечения на всяк вкус
В Киеве в пятый раз состоялся международный этнофестиваль"Країна мрій".
В этом году по традиции фестиваль начался с добывания Живого огня, который участники Большого Купальського шествия принесли на Певчее поле Киева.
На территории фестивального городка гости фестиваля могли пройтись по Аллее Ремесленников и умельцев.
Попробовать себя в качестве подмастерья...
Испробовать силы в казацких развлечениях...
Насладиться музыкой коллективов из разных уголков мира...
|Участники французской группы ”Les Karpatt”
И, конечно же, полакомиться чем-то вкусненьким
|Настоящим казакам мороженым полакомиться не грех
Фото УНИАН
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