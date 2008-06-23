В Киеве била ключом "Країна мрій" (фоторепортаж)

В Киеве в пятый раз состоялся международный этнофестиваль"Країна мрій".

В этом году по традиции фестиваль начался с добывания Живого огня, который участники Большого Купальського шествия принесли на Певчее поле Киева.

На территории фестивального городка гости фестиваля могли пройтись по Аллее Ремесленников и умельцев.

Попробовать себя в качестве подмастерья...

Испробовать силы в казацких развлечениях...

Насладиться музыкой коллективов из разных уголков мира...

И, конечно же, полакомиться чем-то вкусненьким

Фото УНИАН