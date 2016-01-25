Прокуратура затягивает рассмотрение жалобы на арест Корбана - адвокаты

Об этом сказал журналистам адвокат Андрей Богдан, передает корреспондент УНИАН.

"Мы считаем, что прокуратура затягивает рассмотрение апелляции как раз к тому времени, когда закончится срок действия санкции, то есть до 25 февраля", - сказал защитник.

Он пояснил, что в случае откладывания рассмотрения апелляционной жалобы исключается рассмотрение апелляции вообще.

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"25 числа закончится срок заключения под стражу, и суть апелляции будет закончена", - заявил адвокат.

По его словам, прокуратура одновременно осуществляет давление на сторону защиты, вызывает на допросы. Богдан считает, что вызов на допросы адвокатов по делу их подзащитного является нонсенсом.

В то же время адвокат Оксана Томчук назвала сегодняшнюю ситуацию откровенной манипуляцией.

"Господин Куценко, обращаюсь к вам. Вот так, как вы говорили, что сторона защиты затягивает рассмотрение дела, я хочу подчеркнуть, что сторона защиты процессуально не имеет возможности затягивать следствие", - заявила Томчук.

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При этом она подчеркнула, что Уголовным процессуальным кодексом предусмотрены сроки для рассмотрения апелляции.

"В данном случае мы месяц не можем добиться того, чтобы апелляционная жалоба начала фактически слушаться", - отметила Томчук.

Справка УНИАН. Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года.

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В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток.

При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу. Рассмотрение апелляции началось 5 января.

15 января Корбана выписали из Института им. Амосова и перевели в следственный изолятор Службы безопасности Украины.

23 января на заседании политсовета партии «УКРОП» председателем политсовета вместо Корбана временно был избран председатель секретариата партии Денис Борисенко.