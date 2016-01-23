Адвокатов Корбана вызвали на допросы по делу о содействии функционированию якобы преступной организации их подзащитного

Их должны допросить в рамках уголовного производства по созданию условий, которые способствовали деятельности преступной организации, якобы сформированной Геннадием Корбаном. Соответствующие сведения были внесены в ЕРДР 20 января 2016 года.

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Об этом сообщила на своей странице в сети Facebook адвокат Геннадия Корбана Оксана Томчук. По ее словам, свои повестки на допрос она получила уже через два дня после открытия производства – 22 января, прямо в здании суда, где ее «героически» нашло целое подразделение СБУ. Как видно из документов, опубликованных адвокатом, доверенность на «розыск» защитников и вручение им повесток было выписано на имя сотрудника СБУ Павла Демчины, которого Геннадий Корбан называл руководителем своего похищения 31 октября в Днепропетровске.

По мнению защитников, такие действия являются прямым давлением на них со стороны прокуратуры.

Кроме Оксаны Томчук, повестки получили Андрей Богдан, адвокат председателя политсовета УКРОПа, и Игорь Черезов, который защищает Олега Мартынова, подозреваемого по делу политика. Допросы должны проходить три дня, с 25 по 27 января, причем первый допрос Оксаны Томчук назначен на 11.30 25 января, тогда как в этот же день, в 10.00, должно начаться заседание Апелляционного суда по жалобам на арест Геннадия Корбана, в котором она будет участвовать.

"Это прямое давление и угрозы в адрес адвокатов с целью помешать нам защищать нашего клиента. Месть за то, что мы публично освещаем, каким примитивизмом и заангажированностью отличаются все обвинения прокуратуры», – считает Андрей Богдан.

В свою очередь, Оксана Томчук отметила, что давление на адвоката и препятствование осуществлению им профессиональной деятельности является не только уголовным преступлением, но и давлением на общество в целом.

«Мир, в котором женщины не рожают, врачи не лечат, священники не исповедуют, а адвокаты не защищают, – обречен», – резюмировала Оксана Томчук.