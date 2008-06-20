ООН приравняла сексуальные преступления к военным

Совет безопасности ООН приравнял сексуальное насилие к военным преступлениям, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. Как уточняет The Los Angeles Times, на чрезвычайной сессии Совбеза, проходившей под председательством госсекретаря США Кондолиззы Райс, присутствовали дипломаты из 60 стран.

15 заседающих в Совбезе государств единогласно одобрили резолюцию за номером 1820, которая предписывает участникам вооруженных конфликтов немедленный отказ от всех актов сексуального насилия над мирными жителями.

Согласно сообщению BBC News, в тексте резолюции сексуальное насилие называется одной из военных тактик и угрозой международной безопасности. Сообщается, что в ходе обсуждения проекта резолюции Китай, Россия, Индонезия и Вьетнам высказывали сомнение о том, что изнасилования должны быть в сфере деятельности Совбеза.

В 2007 году Китаю, России и ЮАР удалось настоять на том, что сексуальное насилие является побочным последствием войны и не должно рассматриваться как проблема международной безопасности. Правозащитные активисты, которые требовали нового рассмотрения данной темы в ООН, приветствовали принятую в четверг резолюцию.

В качестве стран, откуда регулярно поступают сообщения об изнасилованиях, на заседании Совбеза были упомянуты Демократическая Республика Конго, Судан, Руанда, Либерия и государства бывшей Югославии. Райс особо напомнила об актах сексуального насилия, которые совершили в разных странах миротворцы ООН.