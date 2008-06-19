Выпускникам завтра могут пригодиться зонтики

В ближайшие двое суток на всей территории Украины пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 20 июня в стране ожидается переменная облачность и кратковременные грозовые дожди (на западе местами небольшие), в большинстве центральных областей ночью – кое-где сильные дожди; лишь в восточной части без осадков.

Ветер будет преобладать восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, в центральных областях и в южной части днем при грозах кое-где возможны шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей – до 20°; днем 22-27°, в восточных областях и в Крыму – до 30°, в северных и центральных областях местами 19-21°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 11-16°.

21 июня ночью в северной и восточной части, днем в Украине местами пройдут кратковременные дожди, грозы, на Левобережье в отдельных районах град, шквалы 15-18 м/с.

22 июня преимущественно без осадков, лишь в восточных областях, а ночью и на севере Левобережья местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер ожидается северо-восточный, 22 июня на Правобережье с переходом на западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей – до 21°; днем 22-27°, 22 июня в южной и восточной части местами до 30°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 12-17°.

23-24 июня синоптики прогнозируют преимущественно без осадков погоду, лишь 23 июня днем в регионе Прикарпатья, а 24 июня в западных и северных областях пройдут кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 23 июня 8-14°, на юге, а 24 июня в Украине 13-18°, на побережье морей – до 20°; днем 24-30°, в южной части – до 33°.

В Киеве и области 20 июня ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер будет преобладать восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25° (в столице – 20-22°). Как известно, в этот день в школах столицы пройдут выпускные вечера.

21-22 июня синоптики прогнозирует переменную облачность.

21 июня местами пройдут кратковременные дожди, грозы, 22 июня без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.

23 июня преимущественно без осадков, 24 июня ожидаются кратковременные дожди (днем местами), грозы. Температура ночью 23 июня 8-14°, 24 июня 13-18°; днем 24-29°.