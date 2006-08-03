В Запорожской области смертность в два раза превышает рождаемость

В 2006 году в Запорожской области смертность в два раза превысила рождаемость.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации, "в первом полугодии 2006 года на территории региона зафиксирован показатель смертности, вдвое превышающий показатель рождаемости - 17,69 на 1000 населения". (Показатель рождаемости за этот же период, по данным Запорожского облуправления здравоохранения, составил 8,86 на 1000 населения - УНИАН).

По информации пресс-службы, основные причины преждевременной смерти людей в Запорожской области: болезни органов кровообращения, злокачественные опухоли, несчастные случаи, травмы и отравления.