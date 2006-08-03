Ющенко до 10 августа должен восстановить Жовтяка в должности

1 августа 2006 года Государственная исполнительная служба возобновила производство по решению Киево-Святошинского районного суда Киевской области о возобновлении Евгения ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской облгосадминистрации и обязала Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не позднее 10 августа 2006 года издать соответствующий указ.

Такое решение-требование за № 160/11, копией которого располагает УНИАН, было принято вчера и направлено на имя В.ЮЩЕНКО отделом принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы.

В тексте требования также отмечается, что до 10 августа Государственная исполнительная служба должна получить копию соответствующего Указа Президента Украины о фактическом допуске незаконно уволенного работника (Е.ЖОВТЯКА - УНИАН) к выполнению предыдущих обязанностей. "За невыполнение требования государственного исполнителя виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной ст. 87 Закона Украины "Об исполнительном производстве", - предупреждается в документе. В нем также указывается, что основанием для возобновления производства и принятия требования стало постановление Киево-Святошинского районного суда, который 20 июля 2006 года отказал госисполнителю в удовлетворении его заявления об установлении порядка и способа выполнения решения суда, и таким образом устранил основания для приостановки производства.

Следует отметить, что законом предусмотрено, что в случае, если ответчик добровольно не выполняет решение суда, его должны оштрафовать. Если решение снова не выполняется, налагается еще один штраф. А если и после двух административных штрафов должностное лицо не выполняет решение суда, государственный исполнитель должен обратиться в суд с ходатайством о возбуждении уголовного дела. Что касается ответчика по этому делу (им является Президент), то согласно законодательству Президент имеет неприкосновенность, и Конституция защищает его от уголовного преследования. Поэтому в этом случае после двух штрафов государственный исполнитель должен обращаться не в суд, а в Верховную Раду Украины, которая имеет определенные полномочия, если Президент нарушает Конституцию Украины.

В то же время по закону Украины “Об исполнительном производстве”, государственный исполнитель обязан действовать именно так. Иначе он сам станет нарушителем закона.