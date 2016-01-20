В Чернигове произошел взрыв в 9-этажке (видео)

Как сообщает управление ГСЧС в Черниговской области, 20 января в 12:15 поступило сообщение о взрыве в одной из квартир на первом этаже 9-этажного жилого дома по улице Горького, 54 в Чернигове.

Спасатели, которые прибыли по вызову, в одной из комнат дома обнаружили 41-летнего хозяина, которой с признаками контузии не понимал где находится, вывели его наружу и передали медработникам.

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В результате взрыва мужчина получил термические ожоги разной степени 50% тела и был доставлен в ожоговое отделение Черниговской областной больницы.

По результатам предварительного внешнего осмотра было установлено, что несущие конструкции наружных стен и межэтажные перекрытия дома повреждений не получили.

Повреждены имущество, окна, входные двери и балкон квартиры, где произошел взрыв, входные двери двух соседних квартир.

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Спасателями проведена эвакуация жильцов дома. Коммунальными и аварийными службами города проводится обследование систем жизнеобеспечения, после чего будет принято решение о подключении дома к системе газо-, водо - и электроснабжения.

Предварительная причина взрыва - нарушение правил эксплуатации газового оборудования (взрыв газа). Окончательная причина устанавливается.

Все подробности обстановки на месте происшествия - в видео черниговского УГСЧС..