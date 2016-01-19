Экс-комбат "Торнадо" на суде заявил, что его спецрота делала свою работу "на пять с плюсом"

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"По словам Онищенко, охрана у них слишком усилена. Он заявил о том, что в свое время они объявляли голодовку из-за несогласия с обвинениями и условиями, в которых они содержатся. Онищенко также рассказал о том, что пока они не против судебного процесса, хотят, чтобы все узнали правду о нем и еще других 7 бойцах его подразделения. Он отметил, что обвинения, которые им предъявляют, являются сфальсифицированными и все статьи, по которым их обвиняют, отвергают", - сказал корреспондент.

"Я, как командир, еще раз заявляю, мы делали свою работу на 5+. Что касается всего остального, я хочу, чтобы вы все знали, какая есть доказательная база и в чем действительно нас обвиняют. И самое главное, что действительно мы делали, а чего мы не делали", - отметил Онищенко.

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Напомним, 17 июня 2015 г. стало известно о задержании 8 бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко. В комментарии "112 Украина" тогда еще замкомбата Николай Цукур заявил, что задержания связаны с блокировкой батальоном поезда с контрабандным металлом с Алчевского меткомбината. Следователи же настаивают, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. Адвокат "торнадовцев" заявляет, что в материалах дела этого видео нет. 18 июля 2015 г. министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".