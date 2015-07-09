Генпрокуратура подозревает командира роты "Торнадо" и его подчиненных в развращении несовершеннолетних

Об этом Генеральная прокуратура Украины сообщает на странице в Facebook.

"Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению командира роты милиции особого назначения Онищенко Р. и его подчиненных в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в ходе осуществления досудебного расследования в указанном уголовном производстве следователями добыты сведения о совершении отдельными бойцами указанной роты совместно с другими гражданскими лицами уголовных правонарушений связанных с половой неприкосновенностью детей.

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"В связи с этим в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних). Именно в связи с осуществлением досудебного расследования в указанном уголовном производстве как свидетель на допрос вызывается Саванчук Светлана, которой точно могут быть известны обстоятельства совершения этого уголовного правонарушения", - добавили в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат бойцов роты "Торнадо", член совета правозащитной группы "Сич" Виталий Погосян заявил, что бойцов "Торнадо" не обвиняют в совершении какого-либо военного преступления.

17 июня суд арестовал восьмерых бойцов роты "Торнадо" по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале жителей и пытали их.

Того же дня министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо".

Следователи и прокуратура провели обыск на базе расформированной роты "Торнадо" в Привольной Луганской области.

Адвокат Погосян заявил, что его подзащитных подвергают пыткам на допросах.