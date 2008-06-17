Ющенко про тестирование, бумажники, компьютеры и коррупцию

Проведение внешнего тестирования является одной из наиболее удачных реформ в сфере образования в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с руководителями внешнего независимого тестирования.

По мнению В.ЮЩЕНКО, Украина может гордиться тем, как было проведено тестирование в этом году.

Президент убежден, что в будущем году преимущества внешнего тестирования почувствуют миллионы детей. Он подчеркнул, что это более справедливая система доступа к высшему образованию.

«Отныне будет происходить не конкурс родительских бумажников, а конкурс знаний», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также подчеркнул, что будущее – за образованием и технологиями, поэтому сегодня государство должно направить все свои ресурсы на развитие образования и технологий.

«Мы не должны жалеть средств», - отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что это лучшие инвестиции в развитие страны.

Он заметил, что в повестке дня украинской власти есть три задачи: завершить процесс полной технической оснастки школ, в частности компьютеризацию; завершить процесс приведения национального образования к международным стандартам, а также вопросы преодоления коррупции в высшей школе. Говоря о последнем, Президент выразил мнение, что внедрение внешнего тестирования позволит в значительной степени справиться с проблемой коррупции в системе образования.

Также В.ЮЩЕНКО поблагодарил министра образования Ивана ВАКАРЧУКА и вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам Ивана ВАСЮНИКА за значительную работу, проведенную в сфере образования.