Резонансное ДТП в Киеве: Аваков вновь высказался за "тотальную и безжалостную" переаттестацию всех судей

Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook, комментируя решение суда о возможности внесения залога в 137 тысяч гривень донецкому "мажору" Станиславу Толстошееву, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в Киеве.

"Настаиваю - нужна полная перезагрузка всех судов – как для возобновления качества суда, так и доверия людей к суду. Тотальная, безжалостная в своей перезревшей необходимости, переаттестация всех судей - всех, которые желают работать и иметь доверие людей в обновленных судах; набор в суды людей не из системы, носителей новой идеологии чести - единственный выход сохранить государственность Украины", - говорится в сообщении.

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"Как бы мы ни были успешны в других реформах и борьбе с врагами страны - государственность упадет под гнилью несправедливости и взяток", - отметил Аваков.

ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА СУДОВ - ЭТО РАЗРЕШЕНИЕ ОСТРОЙ БОЛИ ДЛЯ УКРАИНЫ - ИНАЧЕ - ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПАДЕТ ПОД ГНИЛЬЮ НЕСПРАВ... Posted by Arsen Avakov on Friday, January 15, 2016

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Ранее УНИАН сообщал, что глава МВД Арсен Аваков предлагает на три месяца остановить работу судов в Украине для формирования новой судебной системы. По его мнению, необходимо вернуться к радикальному проекту, на котором настаивал в свое время «Народный фронт», но не получил поддержки. "Речь тогда шла о полной(!) замене судейского корпуса. Полной перезагрузке – с новым набором, профессиональным конкурсом и реальной внешней аттестацией нынешнего судейского корпуса", - сказал Аваков.