ГлавКРУ разберется с ДУСей, кому проверять перелеты Балоги

Главное контрольно-ревизионное управление получило обращение народных депутатов с просьбой проверить на наличие коррупционных действий факты авиаперелетов чартерными рейсами главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель ГлавКРУ Николай СИВУЛЬСКИЙ.

«Я уже действительно получил соответствующее обращение от «Нашей Украины – Народной самообороны»… Действительно, поездки-полеты, и кругом одна и та же фамилия», - отметил он.

В то же время, по словам Н.СИВУЛЬСКОГО, перед тем, как приступать к проверке, необходимо посмотреть, находится ли такая проверка в компетенции ГлавКРУ.

«Первое, что мы разберем, - подконтрольный ли нам этот объект. Если он под ДУСей (Государственное управление делами – УНИАН) – то нет, потому что в соответствии с законодательством, потолок (проверок ГлавКРУ – УНИАН) - это министерства и ведомства, а все что под Президентом, а ДУСя по Президентом, все что под Кабмином, под Верховной Радой – нам не подконтрольно, мы не имеем права, это Счетная палата должна (проверять). Но мы посмотрим, если есть основания, то проверка будет сделана», - сказал он.

По его данным, ГлавКРУ должно дать ответ депутатам через 15 дней.

Как сообщал УНИАН, народный депутат (фракция НУ-НС), член депутатской группы «Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ обратился с депутатскими запросами к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, в которых просит проверить на наличие коррупционных действий факты авиаперелетов чартерными рейсами главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ.

“Наших избирателей интересует, кто заказывал и оплачивал данные авиаперевозки. Если данные рейсы заказывал лично В.И.БАЛОГА, тогда за счет каких средств он это делал, (заработная плата главы Секретариата Президента Украины составляет 17 тыс. грн.), но указаны ли эти суммы В.И.БАЛОГОЙ в налоговой декларации?”, – говорится в депутатском запросе.

Также в нем приводится перечень перелетов (свыше 60), осуществленных В.БАЛОГОЙ в 2007-2008 годах.

Кроме того, депутатская группа „Народная самооборона” обратилась с требованием к Верховной Раде Украины создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов злоупотребления служебным положением главой Секретариата Президента.

Депутаты "Народной самообороны" настаивают на расследовании факта использования В.БАЛОГОЙ служебных самолетов в личных целях.