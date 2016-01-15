В Крыму помолятся за успешный курортный сезон

В Крыму помолятся о благополучном проведении курортного сезона. Об этом сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархий.

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"По просьбе общественных организаций сферы курортов и туризма 19 января, в праздник Крещения Господня Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь благословил проведение молебнов о сохранении и развитии крымских курортов и благополучном проведении курортного сезона во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии", - сказано в сообщении.

Молебны с освящением предстоящего сезона купанием в море оккупационная власть намерена провести в Ялте, Алуште, Евпатории и Севастополе.

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