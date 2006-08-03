Обоснованность подорожания хлеба в столице проверит АМК

В связи с повышением цен на хлеб в г. Киеве председатель Антимонопольного комитета Украины Алексей КОСТУСЕВ поручил Киевскому городскому территориальному отделению АМК проверить обоснованность таких действий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Как отмечается в сообщении, в данное время полномочия по принятию решения относительно повышения цен на хлеб в столице закреплены за городской властью, которая теперь дала соответствующее разрешение «Киевхлебу». Для этого объединение должно было предоставить государственной городской администрации детальные экономические обоснования.

Однако, чтобы предупредить экономически необоснованное подорожание хлебной продукции, столичное отделение АМК, со своей стороны, тоже проверит эти документы. Соответствующие запросы Киевским хлебзаводам уже направлены.

Как сообщили в Антимонопольном комитете, по результатам оперативного анализа полученных материалов будет сделан вывод: обоснованно ли подорожание хлеба или нет.

«Подорожание хлеба в столице - это вопрос городской власти, а наше задание - проверить каждую копейку, которая закладывается в стоимость этого социального продукта», - подчеркнул А.КОСТУСЕВ, добавив, что стоимость хлеба в Киеве на протяжении трех лет оставалась почти неизменной, и возможно сегодня наступило время изменений. «Но эти изменения должны быть исключительно обоснованными, что и установит Комитет в ближайшее время», - подытожил он.

Справка УНИАН. С 1 августа в Киеве поднялись цены на основные виды хлеба. Как сообщил начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Василий ЯСТРУБИНСКИЙ, хлеб «Украинский» домашний подовый будет стоить 1,64 грн., хлеб белый первого сорта - 1,60 грн., батон высшего сорта - 1,40 грн.