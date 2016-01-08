В Москве отреагировали на информацию о смерти начальника ГРУ в Ливане

Об этом рассказал высокопоставленный источник в российском Генштабе, который рассказал, что данные о смерти Сергуна в Ливане не подтверждаются, передает «Коммерсантъ».

«На смерти Игоря Дмитриевича многие попытаются извлечь политические дивиденды, будет много спекуляций». По его словам, генерал скончался от острой сердечной недостаточности, а случилось это во время нового​дних праздников, которые Игорь Сергун проводил в Московской области.

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Генерал Сергун, по официальной версии, скончался 3 января 2016 года. Однако 7 января американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor со ссылкой на свои источники сообщила, что это произошло 1 января, при этом Сергун находился не в России, а в Ливане.

В 2014 году Сергун был включен в санкционные списки США и Евросоюза, поводом для включения его в список назвали «активность офицеров ГРУ на востоке Украины». В феврале 2015 года он получил звание генерал-полковника.

Официальный Киев неоднократно заявлял об участии ГРУ в военных действиях на юго-востоке Украины, Москва постоянно эту информацию опровергала.