На Донбассе растет недовольство среди населения действиями самопровозглашенных вожаков – штаб АТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба АТО.

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«У тех, кто повелся на эфемерные идеалы виртуального «русского мира», постепенно открываются глаза и начинает работать элементарная логика... Ярким примером являются события, которые в последнее время разворачиваются вокруг временно оккупированного кремлевскими наемниками н.п. Коминтерново, что неподалеку от Мариуполя. Уже сейчас местные жители этого поселка окончательно осознали, что, несмотря на разногласия в политических взглядах и идеалах, быть в составе единой Украины значительно лучше, чем стать рабами организованных преступных группировок, которые курируют власти РФ», - говорится в сообщении.