Прокуратура Львовской области начала расследовать факты невыплаты зарплаты горнякам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, Червоноградской местной прокуратурой 4 января открыто уголовное производство по факту безосновательной невыплаты заработной платы по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 175 УК Украины.

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В ведомстве отметили, что речь идет об около 70 млн грн. задолженности по зарплате, которую не получили работники подразделений государственного предприятия «Львовуголь» за ноябрь и декабрь 2015 года.

Досудебное расследование проводится следственным отделом Сокальского отдела полиции и находится на контроле в Червоноградской местной прокуратуре.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил УНИАН, что горняки 4 января во время посменных собраний на шахтах предприятия приняли решение провести 12 января акцию протеста с перекрытием внутренних областных дорог и возле таможенных переходов на границе с Польшей, требуя выплаты долгов по зарплате.

По его словам, цель акции - привлечь внимание к проблеме международной общественности, поскольку горняки не верят руководству топливно-энергетического комплекса страны в том, что оно будет решать проблемы отрасли.

В настоящее время шахтерам «Львовуголь» задолжали 78% заработной платы за ноябрь и 100% - за декабрь 2015 года.

«С 2 января продолжается стихийная забастовка горняков шахты «Степная» - крупнейшей шахты ГП «Львовуголь», поддержку и солидарность выразили им во время сегодняшнего собрания все коллективы шахт. Поэтому было принято решение провести 12 января масштабную акцию, к которой, очевидно, присоединятся и горняки Волыни. По состоянию на 4 января полностью бастуют горняки шахты «Степная», – сообщил Волынец.