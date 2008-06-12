Рабочие шахты им. Маркса переведены на соседние шахты

Рабочие енакиевской шахты имени Карла Маркса трудоустроены на соседние шахты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Енакиево сообщил министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ.

«Со вчерашнего дня все рабочие этой шахты распределены на свободные места соседних шахт», - сказал он.

По словам В.ПОЛТАВЦА, «так будет, пока не будет принято решение, на какой срок остановилась шахта имени Карла Маркса в связи с аварией».

Министр подчеркнул, что при распределении горняков на другие шахты учитывали их пожелания.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли кадровые перестановки в руководстве шахты, В.ПОЛТАВЕЦ сказал: «Безусловно, кадровые перестановки будут… Во время ликвидации кадры менять нельзя, только после. Будут разборки и оценки».

Как сообщал УНИАН, 8 июня на шахте им. К.Маркса в Енакиево произошел взрыв. В момент аварии под землей находились 37 человек. В результате один человек погиб, еще 29 человек, в том числе рабочие на поверхности, были госпитализированы. Остается неизвестной судьба 12 горняков. Ведутся их поиски.

Шахта им. Карла Маркса является государственной и принадлежит ГП «Орджоникидзеуголь».