В Симферополе уже несколько дней почти отсутствует городской транспорт

Проблемы начались с вечера 31 декабря, накануне Нового года, когда троллейбусы остановились из-за блэкаута, сообщает Крым.Реалии.

На заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации оккупационный "председатель" Крыма Сергей Аксенов «поручил кардинально решить вопрос с работой общественного транспорта».

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«Министерству транспорта необходимо провести работу с перевозчиками, которые отказались выйти на маршруты по тем или иным причинам. На тех маршрутах, где сегодня нет транспорта, поставьте местные компании. В дальнейшем ставьте эти фирмы в приоритет при конкурсе на получение маршрута. С теми перевозчиками, кто не вышел на работу, расторгнуть имеющиеся договоры!» – заявил он, сообщает пресс-служба российского "правительства" Крыма.

30 декабря в Крыму перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас ЛЭП, по которой в Крыму передавали до 250 мегаватт, восстановили, но электричество на полуостров не подают, так как закончилось действие контракта.