В результате пожара в Лавре пострадала Историческая библиотека

18:57, 12 июня 2008
Общество
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Огонь уже потушили

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, возникший сегодня около 17.00 в одном из административных корпусов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Как сообщили УНИАН в Главном управления МЧС в г.Киеве, согласно предварительным данным, пожар возник в помещении Государственной исторической библиотеки Украины в результате удара молнии.

Книги, в том числе древние, согласно предварительным данным, не были повреждены огнем или водой.

Пока сотрудники библиотеки и МЧС выносят книги на улицу.

 

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