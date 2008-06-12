В результате пожара в Лавре пострадала Историческая библиотека
18:57, 12 июня 2008Общество
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Огонь уже потушили
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, возникший сегодня около 17.00 в одном из административных корпусов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
Как сообщили УНИАН в Главном управления МЧС в г.Киеве, согласно предварительным данным, пожар возник в помещении Государственной исторической библиотеки Украины в результате удара молнии.
Книги, в том числе древние, согласно предварительным данным, не были повреждены огнем или водой.
Пока сотрудники библиотеки и МЧС выносят книги на улицу.
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