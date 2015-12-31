ОБСЕ о ситуации на Донбассе: в 2015 году произошли позитивные события, однако полного прекращения огня все еще нет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе миссии, Апакан выразил твердую надежду, что следующий год станет поворотным моментом для деэскалации насилия и осуществления конкретных шагов с целью всестороннего решения конфликта в Украине.

«Народ Украины ждет мира и нормализации в стране», - сказал он.

«Мы понимаем катастрофические последствия гуманитарного кризиса, с которым столкнулось так много людей на востоке Украины, и необходимости прекратить насилие, что питает этот кризис», - сказал Апакан.

Накануне праздников «мы помним о многих погибших и тех, кто был вынужден расстаться со своими семьями и друзьями, с которыми они бы праздновали», - добавил глава миссии.

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По его словам, в 2015 году произошли позитивные события, в частности подписание соглашений о прекращении огня и отводе вооружения, однако это не означает, что мир уже наступил или что безопасность мирного населения гарантирована.

«Полного и всеобъемлющего прекращения огня все еще нет. В последние недели декабря количество нарушений режима прекращения огня на востоке Украины снова увеличилось, и это тревожное развитие событий как на конец года», - заявил Апакан.

«Нарушение режима прекращения огня - не единственная угроза для мирного населения. По обе стороны линии соприкосновения мины все еще вызывают гибель и травмы», - сказал он, напомнив, что стороны, подписавшие меморандум от 19 сентября 2014 года в Минске, согласились убрать мины в зоне безопасности.

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«Для безопасности всего народа Украины крайне важно, чтобы эти обязательства были немедленно выполнены», - сказал Апакан.